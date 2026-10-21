Momentos aterradores: en China, una niña de 3 años queda colgada de una ventana en un piso 12

En la provincia china de Fujian, una niña de tres años quedó suspendida en el exterior, aferrada a los barrotes de una ventana en el piso 12 de un edificio. El incidente ocurrió el 17 de octubre en la ciudad de Zhangzhou.

Al ver la peligrosa situación, los vecinos y el personal de seguridad acudieron rápidamente al rescate. Sostuvieron una silla debajo del edificio para evitar que la niña cayera.

Los bomberos que llegaron al lugar lograron entrar al apartamento y rescatar a la niña de manera segura.

Según los informes, la niña estaba sola en casa en el momento del incidente. Tras el rescate, fue trasladada al hospital para un chequeo médico.

Este suceso recuerda una vez más la importancia de no dejar a los niños pequeños sin supervisión en casa y de garantizar la seguridad en ventanas y balcones.