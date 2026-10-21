En China, una niña de 3 años estuvo a punto de caer desde un piso 12 (video)

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En China, una niña de 3 años estuvo a punto de caer desde un piso 12 (video)

En la ciudad de Zhangping, provincia de Fujian, China, una niña de tres años quedó colgando tras quedar atrapada en la reja de una ventana en el piso 12 de un edificio residencial. Gracias a la rápida acción de los vecinos y los equipos de rescate, la menor sobrevivió.

El incidente ocurrió el 17 de octubre de 2026 alrededor de las 07:48 de la mañana. Según informes de medios locales, la niña salió por la reja de protección de la ventana y su cabeza quedó atrapada entre los barrotes metálicos, dejando su cuerpo suspendido al vacío desde un piso 12.

Al percatarse de la situación, los vecinos y el personal de seguridad del edificio corrieron a ayudar. Desde el apartamento del piso inferior, lograron sostener el cuerpo de la niña y colocaron una silla debajo para evitar que cayera.

Poco después, los bomberos llegaron al lugar. Ingresaron al apartamento, liberaron cuidadosamente a la niña de los barrotes y la pusieron a salvo.

Según los informes, la niña estaba sola en casa en el momento del incidente. Su padre estaba trabajando y su madre había salido a hacer compras. La menor fue trasladada al hospital para una revisión médica. Según los datos preliminares, no sufrió heridas graves.

El video del incidente se difundió en redes sociales, llamando nuevamente la atención sobre la seguridad infantil.

ZhangpingFujianNiñaSeguridad infantilChina
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