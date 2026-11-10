El conocido productor musical ruso Iosif Prigojin reveló que se enfrenta a un desafío inesperado tras haber perdido una cantidad significativa de peso. El productor de 55 años, que perdió 18 kilogramos con la ayuda de un fármaco moderno, lucha ahora contra las consecuencias de la flacidez cutánea.

«La misión principal: salvar el rostro»

En un mensaje de video publicado en sus redes sociales, Prigojin admitió que el proceso de pérdida de peso le trajo serios problemas estéticos. Señaló que, tras un ciclo de un preparado específico (tirzepatida/tirzetta), la pérdida rápida de 18 kilogramos provocó un notable descolgamiento y hundimiento de la piel del rostro.

El productor compartió un video desde el Instituto de Medicina Estética Clínica (KIEM) de Moscú, mostrando que se está sometiendo a tratamientos con aparatología en la parte inferior de su rostro bajo supervisión médica. Busca recuperar la elasticidad natural mediante técnicas de lifting sin cirugía y reafirmación cutánea.

Parámetro / Indicador Detalles Protagonista Iosif Prigojin (productor musical) Peso perdido 18 kilogramos Método de pérdida de peso Preparado inyectable específico (ciclo de tirzetta) Problema principal causado Flacidez facial y pérdida de firmeza (efecto de «rostro demacrado») Medida tomada Reafirmación con aparatología y lifting sin cirugía en clínica estética Efecto esperado Resultado acumulativo a largo plazo

«Perder peso es solo la mitad del camino. ¡La misión principal es salvar el rostro! Después de perder 18 kilogramos, la piel quedó visiblemente flácida. El resultado se acumula gradualmente, por lo que estamos trabajando a futuro». — Iosif Prigojin

El «precio oculto» de la pérdida de peso rápida

Últimamente, la pérdida de peso rápida mediante fármacos inyectables contra la diabetes y el sobrepeso (Ozempic, Tirzepatida, etc.) se ha vuelto popular entre las celebridades. Sin embargo, los expertos médicos advierten que perder mucho peso en poco tiempo reduce drásticamente la capa de grasa facial, provocando flacidez y una apariencia de mayor edad.

Prigojin optó por resolver este problema mediante la cosmetología moderna con aparatología, evitando pasar por el quirófano.

¿Cree que vale la pena perder peso rápidamente con medicamentos o es preferible adelgazar lentamente mediante una dieta saludable y ejercicio? Deje su opinión en los comentarios.