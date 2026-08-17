En Berlín, una joven salta del 11.º piso a una cesta de rescate (vídeo)

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En Berlín, una joven salta del 11.º piso a una cesta de rescate (vídeo)

Se produjo un incendio en el 11.º piso de un edificio residencial de gran altura en Berlín, dejando a una joven en una situación peligrosa durante el rescate. Como la escalera de los bomberos no alcanzaba la parte superior del edificio, se vio obligada a saltar desde el 11.º piso a una cesta especial sostenida por los rescatistas. Incidentia informó sobre el caso.

El incidente ocurrió el 14 de agosto de 2026. Según los medios locales, los vehículos de bomberos y rescate solo alcanzaban una parte inferior del edificio. Por ello, los rescatistas sostuvieron una cesta especial dos pisos por debajo del piso donde se había declarado el incendio.

Las imágenes difundidas muestran una densa humareda saliendo por la ventana del edificio, mientras la joven permanecía sentada en un estrecho alféizar exterior y esperaba ayuda. Después de que el rescatista intentara acercar la cesta a la fachada, la joven saltó dentro de ella.

Como resultado de esta peligrosa maniobra, la joven cayó en la cesta de los rescatistas y fue trasladada a un lugar seguro. Se informó de que cinco personas resultaron heridas durante el incidente. Algunos vecinos también habrían considerado saltar desde los pisos superiores para escapar de las llamas.

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