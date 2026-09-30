En Novosibirsk, una niña de 12 años hiere a dos niños con un cuchillo

En Novosibirsk, Rusia, un incidente que involucró a una niña de 12 años resultó en el traslado de dos niños al hospital. Uno de ellos se encuentra en cuidados intensivos en estado grave. Las autoridades están investigando todos los detalles del suceso.

El incidente ocurrió el 29 de septiembre en un parque infantil ubicado en el patio de un edificio residencial en el distrito de Leninsky, Novosibirsk.

Según la información preliminar, la niña de 12 años hirió a un niño nacido en 2015. Posteriormente, otro niño nacido en 2022 también resultó herido. La policía identificó rápidamente a la menor y la llevó a la comisaría acompañada de sus representantes legales.

Uno de los niños heridos está en cuidados intensivos

Como resultado del incidente, dos niños requirieron asistencia médica.

Según informes locales, la niña nacida en 2015 fue hospitalizada y está siendo tratada en la unidad de cuidados intensivos en estado grave. Los médicos le están brindando la atención necesaria.

También se ha informado que el segundo niño fue trasladado a un centro médico. La policía continúa trabajando para esclarecer todas las circunstancias del incidente.

Se ha iniciado una investigación sobre el incidente

La fiscalía de la región de Novosibirsk ha iniciado una investigación sobre este suceso.

Los órganos de investigación están determinando las causas del incidente, qué ocurrió entre los participantes y las circunstancias que llevaron al suceso. Se espera que se tome una decisión legal basada en los materiales recopilados.

En este momento, el proceso de evaluación legal del incidente continúa. Por lo tanto, no se debe apresurar a aceptar todos los detalles de los informes preliminares como información definitiva y confirmada.

Se dice que la niña ya había recibido atención médica anteriormente

Algunos medios locales informaron que la niña de 12 años ya había ejercido violencia contra un familiar y había pasado por un tratamiento obligatorio. Sin embargo, esta información debe tomarse con precaución hasta que sea confirmada oficialmente por la investigación.

Según la información más reciente, la policía indicó que la niña sería entregada al personal médico para ser internada en una institución especializada.

El tema más importante es el estado de los niños heridos

Actualmente, la atención pública se centra principalmente en la salud de los niños heridos y en determinar las causas reales del incidente.

Este suceso ha demostrado una vez más la importancia de la seguridad infantil, la evaluación oportuna de su estado psicológico y la detección temprana de situaciones peligrosas.

La investigación sobre el incidente en Novosibirsk continúa. Las causas completas y la evaluación legal se conocerán tras los resultados de la investigación oficial.