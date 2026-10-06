En Irkutsk, un ciudadano uzbeko golpea a su hija de 17 años y la empuja por la ventana de un cuarto piso

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En Irkutsk, un ciudadano uzbeko golpea a su hija de 17 años y la empuja por la ventana de un cuarto piso

En la ciudad de Irkutsk, un hombre de 44 años golpeó brutalmente a su hija menor de edad y luego la empujó por la ventana de un apartamento en el cuarto piso. La joven de 17 años sobrevivió con heridas graves y relató los detalles de lo ocurrido a los investigadores desde el hospital.

Se supo que el incidente comenzó porque la joven se encontró con un chico en la calle cuando debía estar en la escuela. La chica se había escapado de la escuela sin que sus padres lo supieran. Enfurecido, su padre decidió «castigarla».

El hombre primero golpeó a su hija y la subió a su automóvil. Posteriormente, la violencia continuó en el vehículo, en su lugar de trabajo y en su casa. Según los investigadores, el hombre también golpeó a su hija con una manguera metálica y un listón de madera.

Después de esto, la empujó por la ventana del cuarto piso. Aunque sufrió heridas graves, la joven sobrevivió. El tribunal del distrito de Leninskiy en Irkutsk declaró al hombre culpable de tortura a un menor e intento de asesinato. Fue condenado a 7 años y 6 meses en una colonia de régimen estricto. La sentencia aún no ha entrado en vigor.

IrkutskTribunal del distrito de LeninskiyMenor de edadViolencia contra la mujerJusticia
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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