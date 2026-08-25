Un Mercedes-Benz queda suspendido al borde del primer piso en China

En un centro comercial de la ciudad de Handan, en la provincia de Hebei, China, ocurrió un incidente inusual que involucró a un automóvil de exhibición Mercedes-Benz.

El 23 de agosto, el automóvil estacionado en el primer piso retrocedió repentinamente, chocando contra una escalera mecánica y una barandilla de cristal. Debido al impacto, el cristal de la barandilla se rompió y el vehículo quedó suspendido al borde del primer piso, con una de sus ruedas traseras colgando sobre el nivel inferior.

Los videos del incidente muestran que el automóvil estuvo a punto de caer. Si la escalera mecánica y la barandilla no lo hubieran detenido, el vehículo podría haber caído al piso inferior del centro comercial.

Los restos de cristal y partes de la barandilla cayeron al piso inferior, dañando una heladería. Según informes de medios locales, uno de los empleados de la tienda sufrió una lesión en la pierna y requirió atención médica. Las actividades comerciales fueron suspendidas temporalmente debido a los daños en el equipamiento del local.

Hasta el momento, no se ha emitido una conclusión oficial sobre la razón por la cual el automóvil retrocedió. Se informó que el vehículo era una unidad de exhibición perteneciente a un concesionario de Handan. El centro comercial y las autoridades pertinentes están investigando las causas del incidente.

La administración del centro comercial informó posteriormente que la barandilla dañada fue reparada y que el complejo opera con normalidad.