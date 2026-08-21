Ucrania prohíbe ver la popular serie animada « Masha y el Oso »

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Ucrania prohíbe ver la popular serie animada « Masha y el Oso »

Ucrania impuso sanciones contra personas y organizaciones rusas relacionadas con la serie animada « Masha y el Oso », popular entre los niños del país. Las autoridades ucranianas aplicaron restricciones contra cinco ciudadanos rusos y cuatro organizaciones vinculados con la creación y distribución de la serie. Así lo informó RBK .

Según se informó, las sanciones fueron impuestas contra la productora de la serie animada, el estudio «Animakkord», su fundador y director general, así como contra el guionista, el director y el productor, el coautor de la serie y el titular de los derechos de la caricatura.

Estas restricciones estarán vigentes durante diez años .

Según las autoridades ucranianas, la serie animada difunde, bajo la apariencia de contenido infantil, ideas y opiniones favorables a Rusia. Los funcionarios consideran que ese contenido podría amenazar la seguridad nacional del país.

Está previsto bloquear la serie en las plataformas

La ministra de Cultura de Ucrania, Tatiana Berejna, afirmó que las sanciones impuestas crean una base legal para bloquear el contenido de la serie en el territorio nacional.

Ucrania también podría dirigirse a plataformas internacionales como Netflix y YouTube para pedirles que pongan fin a su colaboración con las personas sancionadas y limiten la monetización y distribución del contenido.

La serie ha sido vista miles de millones de veces

Cabe recordar que «Masha y el Oso» se creó basándose en un cuento popular ruso y narra las diversas aventuras de la niña y el oso.

La serie animada es considerada uno de los proyectos de animación más populares de la historia de YouTube. Su episodio de siete minutos titulado «Masha y la papilla» («Masha más kasha») ha sido visto más de 4.600 millones de veces.

Esta cifra convirtió el episodio en uno de los videos animados más vistos de YouTube. Además, el proyecto fue incluido en el Libro Guinness de los Récords como uno de los videos animados más populares de la plataforma.

UcraniaAnimaccordRBCYouTubeNetflix
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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