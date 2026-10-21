Un oso irrumpe en una biblioteca de EE. UU. y se come la comida del personal

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Un oso irrumpe en una biblioteca de EE. UU. y se come la comida del personal

Un hecho inusual ocurrió en California, EE. UU.: un oso negro entró en una biblioteca y se comió la comida del personal. Curiosamente, el incidente ocurrió unas horas antes de la apertura de la biblioteca.

Según el periódico «The Guardian», el oso entró en la sucursal de Mammoth Lakes de la red de bibliotecas públicas del condado de Mono cuatro horas antes de la apertura.

El inesperado «invitado» proveniente del bosque encontró los alimentos del personal de la biblioteca. Comió mantequilla de maní, galletas e incluso un frasco de miel. Una vez satisfecho, el oso recorrió el interior del edificio, inspeccionando la sección de nuevas publicaciones y el mostrador de información, antes de salir de la biblioteca.

Aunque el incidente es inusual, las autoridades locales recordaron la importancia de seguir las normas de seguridad con respecto a los animales salvajes. Recomendaron a los residentes no acercarse a los osos negros, no alimentarlos y no dejar comida al descubierto.

También se destacó la necesidad de utilizar contenedores de basura especiales a prueba de osos y mantener cerradas las puertas y ventanas de los vehículos.

Aunque la entrada del oso a la biblioteca sorprendió a muchos, los expertos advierten que no se debe olvidar que la comida humana puede atraer a los animales salvajes.

Condado de MonoBiblioteca de Mammoth LakesOso negroThe GuardianCalifornia
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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