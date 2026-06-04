El gran plan de SpaceX podría convertir a Musk en el primer billonario del mundo

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El gran plan de SpaceX podría convertir a Musk en el primer billonario del mundo

Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo. Según The Guardian, esto es probable que ocurra si la oferta pública inicial de SpaceX tiene éxito.

La publicación informa que SpaceX planea recaudar aproximadamente 75 mil millones de dólares a través de una OPI. Se dice que este proceso podría llevarse a cabo en las próximas semanas.

La compañía tiene como objetivo vender cada acción a 135 dólares y colocar un total de 555,6 millones de acciones. Si el plan se implementa, el valor de mercado de SpaceX podría alcanzar 1,77 billones de dólares.

The Guardian enfatiza que esta podría ser la mayor OPI en la historia del mercado de valores. La participación de Musk en SpaceX podría llevar su riqueza a niveles récord.

Elon MuskSpaceXThe Guardian
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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