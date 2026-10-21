Delfines rosados avistados en el océano (video)

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Delfines rosados avistados en el océano (video)

Videos que muestran delfines de color rosado cerca de la playa de Qantab, cerca de Mascate, la capital de Omán, se han vuelto virales en las redes sociales. La inusual escena fue grabada por personas que descansaban en la playa, según informó Insider Paper.

Según los informes, los delfines fueron vistos nadando cerca de la costa el 15 de octubre, saliendo a la superficie en varias ocasiones. Su color inusual despertó el interés de los usuarios de internet.

Por ahora, no se ha confirmado a qué especie pertenecen los delfines del video. Algunas suposiciones sugieren que podrían ser delfines de Risso o delfines jorobados del Indo-Pacífico. Sin embargo, es difícil identificar su especie con certeza solo a través de la imagen.

La apariencia rosada de los delfines podría deberse a diferencias en la pigmentación de la piel, la visibilidad de los vasos sanguíneos o el efecto de la luz. Sin embargo, la razón exacta de por qué estos delfines se ven así sigue siendo desconocida.

MascateQantabDelfines rosadosInsider PaperOmán
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