¿Cómo se forman las sombras de colores? Un experimento sencillo despierta interés en Internet

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¿Cómo se forman las sombras de colores? Un experimento sencillo despierta interés en Internet

La idea de que las sombras son siempre negras está muy extendida. Sin embargo, un experimento sencillo que demuestra que es posible crear sombras de colores está atrayendo la atención de muchos usuarios en las redes sociales.

Durante el experimento, se utilizan trozos de celofán de colores y la luz solar para crear sombras rojas, azules y amarillas. Esto se basa en la propiedad de la luz de atravesar materiales coloreados.

Cuando la luz solar atraviesa el celofán de color, el material deja pasar ciertas longitudes de onda de luz mientras absorbe o bloquea otras. Como resultado, aparecen manchas de colores y sombras en la superficie iluminada.

El uso combinado de varias fuentes de luz de colores permite crear sombras aún más variadas y precisas. En este proceso, la ubicación de las fuentes de luz y los obstáculos es fundamental.

Lo más interesante es que no se requiere equipo costoso para realizar este experimento. Con simple celofán de colores y luz, se puede explicar a los niños conceptos científicos sobre la propagación de la luz, la formación de colores y el espectro luminoso de forma sencilla y divertida.

ÓpticaEspectro LumínicoExperimento FísicoCienciaEducación
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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