Una de cada 500 000: una mujer sorprende a todos al encontrar saltamontes rosas

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Una de cada 500 000: una mujer sorprende a todos al encontrar saltamontes rosas

En el Reino Unido, se observó un caso inusual en un hogar. Una mujer que vive allí encontró 6 saltamontes rosas en su jardín al mismo tiempo.

Por lo general, los saltamontes son de color verde o marrón. El color rosa es el resultado de una rara mutación genética. Los expertos llaman a este fenómeno eritrismo.

Durante el eritrismo, los pigmentos de color se forman de manera diferente en el organismo. Por eso, el cuerpo del insecto adquiere un tono rosado o rojizo.

Estos saltamontes son muy raros en la naturaleza. Se dice que solo uno de cada 500 000 saltamontes puede nacer con este color.

Por ello, la aparición de 6 saltamontes rosas en un mismo jardín ha despertado gran interés. Los expertos también señalan que, debido a su color brillante, a estos insectos les resulta más difícil esconderse en su entorno natural.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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