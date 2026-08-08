Acuerdo sobre el estrecho de Ormuz, cerca: ¿qué condiciones plantea Irán?

Se observan avances importantes en las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz, crucial para el mercado energético mundial. Según el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, Teherán y Mascate están «muy cerca» de alcanzar un acuerdo sobre una nueva ruta para el tránsito marítimo.

Sin embargo, este anuncio no significa que el estrecho vaya a abrirse por completo. Irán también está imponiendo condiciones específicas a Estados Unidos para restablecer la navegación normal, y estas exigencias podrían convertirse en la parte más compleja de las negociaciones.

¿Qué están negociando Irán y Omán?

Según Araghchi, Irán ya no considera aceptable el sistema de separación del tráfico marítimo que se aplicaba anteriormente en el estrecho de Ormuz.

Por ello, Teherán y Mascate están trabajando por ahora en una nueva ruta marítima, temporal en lugar de permanente El esquema permanente podría requerir más tiempo debido a cuestiones técnicas y jurídicas.

Según Reuters, una de las opciones analizadas contempla conceder a Irán cierto control sobre los buques que entran en el golfo Pérsico. Las partes han estudiado esquemas en los que los barcos utilizarían las aguas territoriales iraníes en una dirección y las aguas omaníes en la otra.

El Ministerio de Exteriores de Omán calificó las negociaciones de «positivas y constructivas».

Pero el acuerdo no abrirá automáticamente el estrecho

Araghchi hizo especial hincapié en este punto.

Según sus palabras, el acuerdo con Omán sobre la ruta marítima es solo una fase técnica. Para restablecer el tránsito completo y libre por Ormuz, también deberán cumplirse las exigencias políticas de Teherán a Estados Unidos.

La parte iraní exige a Washington el pago de una compensación por los acuerdos anteriores que Teherán considera violados por Estados Unidos. Representantes del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán también mencionaron entre las exigencias el fin de las amenazas estadounidenses, el levantamiento de las sanciones y del bloqueo, así como la liberación de los activos iraníes congelados.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán también declaró que el acuerdo con Omán no debe equipararse con la apertura total del estrecho.

Según su postura, el tránsito solo podrá restablecerse por completo después de que Washington acepte las condiciones de Teherán.

Washington, en cambio, transmite una señal diferente

La parte estadounidense evalúa las negociaciones de forma mucho más optimista.

Un funcionario estadounidense consultado por Reuters el 7 de agosto declaró que había avances entre Irán y Omán y que el acuerdo podría anunciarse «próximamente».

Según él, si el acuerdo restablece la circulación sin obstáculos de los buques comerciales, Estados Unidos está dispuesto a levantar el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. No obstante, Washington subraya que vinculará sus propias medidas a la forma en que Teherán aplique en la práctica las condiciones del acuerdo.

Así, existen dos interpretaciones diferentes de una misma negociación:

— Estados Unidos la ve como un acuerdo que podría conducir a la reapertura del tránsito marítimo;

— Irán considera el acuerdo con Omán únicamente como un pacto sobre una ruta marítima temporal.

Precisamente esta divergencia es una de las principales cuestiones que deberán resolverse en las próximas negociaciones.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es importante para todo el mundo?

Ormuz no es una simple vía marítima regional. Conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, y es uno de los puntos más importantes del comercio energético mundial.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, durante el primer semestre de 2025, por el estrecho transitaron diariamente una media de 20,9 millones de barriles de petróleo y productos petrolíferos Esto equivalía aproximadamente a una quinta parte del consumo mundial de petróleo de ese periodo. Además, más del 20 % del comercio mundial de gas natural licuado también pasaba por esta ruta.

En el primer trimestre de 2026, el flujo de petróleo a través de Ormuz cayó a 14,6 millones de barriles. Esto demuestra con qué rapidez las tensiones regionales y las restricciones a la navegación pueden afectar a las cadenas mundiales de suministro.

Por ello, cualquier noticia sobre el estrecho puede influir en los precios del petróleo, los costes del seguro, el transporte marítimo y, en última instancia, la inflación en distintos países.

El punto decisivo está ahora entre Estados Unidos e Irán

Irán y Omán podrían estar muy cerca de un acuerdo técnico. Sin embargo, el principal obstáculo político aún no se ha eliminado.

Por un lado, Teherán exige compensaciones, el levantamiento de las sanciones y garantías de seguridad. Por otro, Washington prioriza restablecer la circulación sin obstáculos de los buques.

Por eso, el acuerdo entre Irán y Omán que podría anunciarse en los próximos días será un giro importante, pero no supondrá el final de la crisis de Ormuz.

La gran pregunta ahora es: ¿Será la ruta marítima temporal un puente hacia un gran acuerdo de paz, o Ormuz seguirá cerrado debido a las condiciones políticas?

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