La tensión geopolítica en Oriente Medio se acerca una vez más a un punto peligroso. Según una información difundida por la influyente agencia de noticias Reuters la vida del príncipe heredero de Arabia Saudí Mohamed bin Salmán corre un riesgo cada vez más grave.

Los informes indican que el movimiento rebelde yemení «Ansar Allah» (hutíes) ha comenzado a recopilar información de inteligencia específica con el objetivo de eliminar físicamente (asesinar) al príncipe saudí.

Amenaza de asesinato y actividades de inteligencia: ¿Qué reveló Reuters?

Esta situación, observada por analistas internacionales y servicios de seguridad, podría ser un golpe directo a la paz en la región:

El príncipe en el punto de mira: Los grupos hutíes están tomando medidas activas para recopilar información confidencial sobre las rutas, el sistema de seguridad y los planes del príncipe heredero;

Refuerzo de las medidas de seguridad: La administración de Riad y los servicios especiales saudíes han elevado las medidas de seguridad en torno al príncipe heredero al nivel más alto.

Diplomacia en punto muerto: los hutíes rechazan las negociaciones en Omán

Otra noticia importante que confirma la escalada de la situación fue publicada por la agencia AFP :

Iniciativa rechazada: Arabia Saudí había propuesto celebrar conversaciones de paz directas en territorio del Sultanato de Omán con el fin de suavizar el conflicto y reducir las tensiones;

La reacción de los hutíes: Los rebeldes rechazaron rotundamente la petición saudí de sentarse a la mesa de negociaciones en Omán. Esto indica que las relaciones diplomáticas entre las partes están estancadas y existe la posibilidad de que el conflicto armado se intensifique de nuevo.

El rechazo de los hutíes al diálogo diplomático y sus acciones amenazantes contra los líderes saudíes podrían debilitar aún más la seguridad regional y llevar la inestabilidad en torno a Yemen y el Golfo Pérsico a una nueva fase.