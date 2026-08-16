¿Levantará Estados Unidos el bloqueo? Irán anuncia una nueva ruta marítima en el estrecho

Se ha producido un avance importante para aliviar las tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las arterias petroleras y comerciales más importantes del mundo. Tras casi tres meses de complejas negociaciones, Irán y Omán han alcanzado un acuerdo integral sobre una hoja de ruta para el transporte de mercancías a través del estrecho.

El portavoz oficial del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaí, lo anunció en una entrevista concedida al canal Press TV.

Una decisión independiente de los dos Estados ribereños

Según el funcionario del Ministerio de Exteriores iraní, los contactos diplomáticos entre Teherán y Mascate han logrado importantes avances durante las últimas tres semanas:

Soberanía y seguridad: El acuerdo entre los dos Estados independientes ribereños del estrecho busca garantizar el paso seguro de los buques comerciales, preservando al mismo tiempo la soberanía de las partes;

Declaración conjunta: Actualmente, las partes trabajan en varias cuestiones técnicas finales y en el texto de una declaración conjunta oficial.

Al mismo tiempo, Teherán afirma que la reanudación total del tráfico comercial en la región exige el fin del bloqueo marítimo y de las amenazas de Estados Unidos, así como el pago de compensaciones por los daños causados y los compromisos incumplidos durante los últimos dos meses.

¿Cómo será la nueva ruta y por dónde pasará?

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ya había aclarado las coordenadas geográficas y las características de esta ruta:

Régimen temporal: La nueva ruta tendrá carácter temporal y se espera que esté vigente durante aproximadamente entre dos y cuatro meses;

Cierre de las rutas anteriores: La ruta septentrional, cerca de la isla de Larak, y la vía marítima meridional que atraviesa aguas omaníes quedarán suspendidas temporalmente;

Nueva trayectoria: El nuevo corredor para los buques de carga pasará principalmente por aguas territoriales iraníes y, en parte, por aguas omaníes.

Mecanismo de control y levantamiento del bloqueo estadounidense

Según la agencia Reuters, el nuevo acuerdo permitirá a Teherán controlar directamente todos los buques comerciales que entren en el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz:

Levantamiento del bloqueo: Washington ha declarado que está dispuesto a levantar el bloqueo marítimo impuesto a los puertos y barcos iraníes una vez que se anuncie oficialmente un acuerdo destinado a garantizar el transporte ininterrumpido de mercancías a través del estrecho de Ormuz;

Cumplimiento de los compromisos: Las autoridades estadounidenses subrayan que este paso estará directamente vinculado a que Teherán garantice efectivamente la navegación segura en el estrecho.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos por Telegram u otras redes sociales.