Estudiante rusa de 19 años desaparecida en Tailandia

Anna Gorshkova, una estudiante de 19 años de Nizhni Nóvgorod, perdió el contacto con sus allegados tras viajar a Tailandia en mayo. Su familia teme que pueda ser víctima de trata de personas o retención forzada, según informaron medios rusos.

Anna cursaba el segundo año de geodesia en la universidad de Nizhni Nóvgorod. Según sus familiares, era muy prudente con el dinero y ahorraba los fondos que le daban sus padres. Incluso le había prestado 350 000 rublos a su hermano.

A mediados de mayo, Anna le pidió a su hermano que le devolviera el dinero. Después de eso, tomó sus ahorros y se fue. Se confirmó que voló de Rusia a China el 19 de mayo y de China a Tailandia el 21 de mayo.

Unos días después, la madre de Anna recibió un mensaje de su hija. En él, Anna decía que se sentía bien, que nadie la había secuestrado y que perseguía sus sueños. También pidió a sus seres queridos que no la buscaran. Desde entonces, no ha vuelto a comunicarse.

A pesar de la petición de su hija, sus padres acudieron a las autoridades para solicitar su búsqueda. Posteriormente, la familia descubrió que Anna había viajado a Tailandia a través de China. Algunos informes señalan que la policía se negó a abrir un caso penal.

Sus allegados dudan de que Anna haya emprendido este viaje por voluntad propia. Afirman que era una buena estudiante, sin conflictos graves y muy unida a su familia. Por ello, sospechan que podría haber sido secuestrada o retenida contra su voluntad, aunque no hay información oficial que confirme esta versión.

Anteriormente, circularon informes sobre el hallazgo de una joven rusa de 19 años, debilitada y con signos de golpes, cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar. Sin embargo, el hermano de Anna, tras ver la foto, confirmó que no se trataba de su hermana.

Actualmente, la familia de Anna continúa buscándola. El 23 de agosto, el padre presentó una denuncia ante la policía en Tailandia. La familia recibió información de que Anna pudo haber sido vista el 15 de junio en un hotel en la zona de Na Jomtien, provincia de Chonburi. Han solicitado a la policía que revise las grabaciones de las cámaras de seguridad.