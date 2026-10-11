Una niña de 12 años finge su secuestro para extorsionar dinero a sus padres

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Una niña de 12 años finge su secuestro para extorsionar dinero a sus padres

En Brasil, una niña de 12 años difundió un falso reporte sobre su secuestro con el objetivo de obtener dinero de su familia. Los padres, profundamente preocupados por la desaparición de su hija, acudieron a la policía. Sin embargo, durante la investigación, el caso dio un giro inesperado: se descubrió que la niña había inventado toda la historia del secuestro.

El incidente ocurrió en la ciudad de Itaiópolis, ubicada al norte del estado de Santa Catarina, Brasil. Tras desaparecer de su casa alrededor de la 01:00 de la madrugada, la niña de 12 años comenzó a enviar mensajes a sus padres. Afirmaba haber sido secuestrada por desconocidos, amenazada de muerte y víctima de violencia por parte de sus captores.

Temiendo por la vida de su hija, los padres contactaron de inmediato a las autoridades. Posteriormente, la División de Investigación Criminal (DIC) de la ciudad vecina de Mafra inició una investigación para localizar a la menor y dar con los posibles responsables.

La niña exigió un rescate a sus padres

Alrededor de las 11:00, la niña envió otro mensaje a sus padres. Esta vez, exigió dinero a cambio de su liberación. Escribió que, si no se pagaba la suma solicitada, los secuestradores podrían acabar con su vida.

Antes de que los padres, angustiados por el destino de su hija, pudieran resolver el pago del rescate, la policía logró encontrarla. Horas después, los agentes localizaron a la menor en una vivienda situada en una zona rural de Itaiópolis.

Lo más sorprendente es que las fuerzas especiales, preparadas para rescatar a la niña y enfrentarse a los supuestos secuestradores, no encontraron a ningún criminal. En realidad, la niña de 12 años nunca fue secuestrada y su vida no corría peligro real.

Durante el interrogatorio, la niña confesó haber inventado toda la historia. Se reveló que su intención era extorsionar a sus padres para obtener dinero.

Se desconocen las medidas que se tomarán contra la menor

Tras el incidente, la niña fue retenida y se informó que se le imputaron cargos por un acto similar a la extorsión. Sin embargo, dado su corta edad, aún no está claro cuáles serán las consecuencias legales de este caso.

Anteriormente se han registrado casos de secuestros falsos por diversos motivos. No obstante, lo que diferencia a este suceso es que la persona responsable tiene apenas 12 años.

Al fingir su secuestro, la niña intentó obligar a sus padres a entregarle dinero. Esta situación no solo causó una grave preocupación en la familia, sino que también desperdició el tiempo y los recursos de la policía.

BrasilItaiópolisExtorsiónSecuestro falsoSucesos
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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