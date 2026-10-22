En Japón, es posible alquilar una abuela por 23 dólares la hora

En Japón, existe un servicio único para conversar, recibir consejos de vida o disfrutar de comida casera. A través de este servicio llamado «OK Grandma», cualquier persona puede «alquilar» a una mujer de entre 60 y 94 años por una hora. El precio base del servicio es de 3 300 yenes japoneses, es decir, unos 23 dólares.

Este servicio fue lanzado por la empresa Client Services, que ofrece diversos servicios de ayuda doméstica y cotidiana en Japón. La empresa proporciona servicios como limpieza, tareas del hogar, cuidado de niños y cuidado de mascotas. Sin embargo, sus servicios más inusuales son los que atraen más la atención.

Por ejemplo, la empresa ofrece personas que asisten a eventos en lugar del cliente, se disculpan en su nombre o incluso lo reemplazan durante un proceso de despido. Uno de los servicios más populares es «OK Grandma», que permite aprovechar la experiencia y la amabilidad de las mujeres mayores.

El servicio se lanzó en 2012.

«OK Grandma», también conocido como «OK Obachan», comenzó a operar en 2012, dos años después de la fundación de Client Services. Sigue siendo una de las ofertas más populares de la empresa.

Más de 100 mujeres mayores trabajan en la empresa. Cada una posee una rica experiencia de vida, intereses y habilidades variadas. A pesar de su edad, creen que aún pueden aportar mucho a la sociedad.

Algunas son expertas en comunicarse y escuchar, mientras que otras tienen gran experiencia en cocina tradicional, tareas domésticas o cuidado de niños. También hay mujeres que destacan por su habilidad para la caligrafía.

En la página oficial del servicio, se comenta lo siguiente sobre las ventajas de la edad:

«La ventaja de la edad es la capacidad de no alterarse por pequeñeces y no darles una importancia excesiva».

También se destaca la atención de las mujeres mayores hacia quienes necesitan ayuda, sus habilidades de gestión del hogar y crianza adquiridas a lo largo de los años, y su experiencia en la comunicación con vecinos y familiares. Su sinceridad y trato cálido, forjados por los altibajos de la vida, se consideran cualidades irremplazables.

A cada cliente se le asigna una «abuela» adecuada a sus necesidades.

Como la empresa cuenta con muchas mujeres, basta con que los clientes expliquen sus necesidades. Luego, Client Services les selecciona una candidata adecuada.

Por ejemplo, algunas mujeres son muy hábiles preparando platos tradicionales japoneses. Otras tienen gran experiencia en limpieza o cuidado de niños. Algunas destacan por su talento para la caligrafía.

Sin embargo, no es necesario tener habilidades profesionales específicas para usar este servicio. Escuchar a los jóvenes con paciencia, darles consejos de vida o compartir experiencia sobre relaciones es también de gran valor.

Algunos recurren al servicio para resolver problemas personales.

Las razones de los usuarios de «OK Grandma» son variadas. Por ejemplo, un cliente pidió ayuda porque quería terminar su relación pero le costaba decirlo abiertamente.

«Quiero romper con mi novio, pero no puedo decírselo abiertamente. Por eso quiero que mi abuela me acompañe», dijo.

Otro cliente recurrió al servicio porque no tenía suficientes familiares para asistir a su boda.

«No tengo suficientes familiares en mi boda. Por eso quiero que participes en el evento como miembro de mi familia», explicó uno de los clientes.

Estos ejemplos muestran que el servicio no se limita a la ayuda doméstica, sino que busca acompañar a las personas en días importantes y reducir su sensación de soledad.

¿Cuánto cuesta el «alquiler de abuela»?

Para usar el servicio, el cliente debe pagar 3 300 yenes por hora, unos 23 dólares. Además, los gastos de transporte corren por cuenta del cliente. El cliente también cubre otros gastos necesarios para la mujer mayor durante el tiempo compartido.

Estos servicios en Japón demuestran que se ofrecen soluciones adaptadas a las diversas necesidades de las personas. «OK Grandma» destaca por convertir la experiencia de vida, la conversación sincera y la amabilidad de los ancianos en un servicio moderno.