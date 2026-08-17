El permiso de maternidad de una alcaldesa causa revuelo en Japón

Shoko Kawata, alcaldesa de la pequeña ciudad de Yawata, en el oeste de Japón, se convirtió en la primera alcaldesa en la historia del país en tomar un permiso de maternidad mientras seguía en el cargo. Su decisión generó diversas reacciones en Japón y atrajo la atención de los medios internacionales.

Al frente de Yawata, una ciudad de unos 69.000 habitantes, Kawata se convirtió en 2023, a los 33 años, en la alcaldesa más joven de Japón. Según explicó, ya planeaba tener hijos cuando fue elegida para el cargo.

Sin embargo, aunque los empleados municipales tienen garantizado un permiso de maternidad de 16 semanas, no existía un procedimiento similar para el puesto de alcaldesa. Por ello, Kawata tuvo que diseñar un procedimiento especial para poder tomar su permiso de maternidad.

«Cuando supe que era la primera alcaldesa en hacerlo, yo misma me sorprendí mucho. Me di cuenta de que hasta entonces habían sido muy pocas las alcaldesas jóvenes y, en general, las mujeres que habían llegado a ser alcaldesas», declaró Kawata.

Uno de los últimos actos públicos de la alcaldesa antes de iniciar su permiso fue una procesión celebrada antes del festival Taiko de Yawata. Como su embarazo ya era bastante visible, Kawata caminó detrás del mikoshi, un santuario sintoísta portátil, en lugar de subirse a él como marca la tradición.

La decisión de Kawata volvió a poner sobre la mesa en Japón el debate sobre la igualdad de género. La participación de las mujeres en la política del país sigue siendo baja. En su último informe sobre igualdad de género, el Foro Económico Mundial situó a Japón en el puesto 118 de 148 países y en el 125 en cuanto a oportunidades políticas.

Kawata considera que se necesitan reformas importantes en este ámbito, especialmente en Japón, donde la población está envejeciendo y la tasa de natalidad es una de las más bajas del mundo.

Según la legislación japonesa, las mujeres tienen derecho a aproximadamente 14 semanas de permiso de maternidad. Por lo general, durante ese periodo reciben cerca de dos tercios de su salario, además de una prestación adicional por el parto. Para algunos funcionarios públicos, las condiciones son aún más favorables.

«Se habla mucho de la igualdad de género y de reformar las prácticas laborales. Pero debemos construir una sociedad en la que todas las personas trabajadoras, incluidas las que ocupan puestos directivos, no duden en tener hijos. De lo contrario, será difícil evitar el descenso de la natalidad, la reducción continua de la población y el declive económico», declaró Kawata.

La mayoría de los habitantes de la ciudad apoyó la decisión de la alcaldesa. Sus colegas también la animaron a tomar el permiso de maternidad. Sin embargo, después de que los medios de comunicación informaran ampliamente sobre el caso, también aparecieron críticas en las redes sociales.

Kawata declaró que le dolió que algunos usuarios escribieran que se había hecho famosa por tomar un permiso de maternidad en lugar de por ejercer sus funciones como alcaldesa, y que ocupaba el cargo «no para trabajar, sino para irse de permiso». Se espera que su hijo nazca en septiembre.

Al mismo tiempo, no todos los residentes apoyaron por igual la decisión de la alcaldesa. Algunos, entre ellos Chie Fujita, residente de Yawata, reconocen el derecho al permiso de maternidad, pero están descontentos porque Kawata seguirá cobrando el salario completo durante ese periodo.