Fuerte terremoto en Japón: Decenas de heridos y trenes suspendidos

Un fuerte terremoto ocurrido durante la noche del domingo en Japón dejó al menos 22 personas con heridas de diversa consideración.

Según la información oficial difundida por el canal local «Fuji Television Network», el transporte se vio temporalmente interrumpido en varias prefecturas tras el desastre natural, mientras el gobierno evalúa la magnitud de los daños.

Fuerza y alcance del sismo: un foco a 41 kilómetros de profundidad

Los sismólogos y los servicios de emergencia registraron los siguientes datos sobre los movimientos telúricos:

Magnitud y hora: Un sismo de magnitud 5,7 ocurrió el 8 de noviembre a las 01:04 hora local en la prefectura de Shizuoka;

Profundidad del foco: El centro de los temblores subterráneos se ubicó a una profundidad de 41 kilómetros;

Zonas más afectadas: Según la escala nacional japonesa de 7 niveles, la intensidad de las sacudidas alcanzó el nivel 5- en las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka.

Víctimas, heridos y estado de la infraestructura

Los temblores ocurridos durante la noche provocaron pánico entre la población:

22 personas heridas: Solo en la prefectura de Aichi se informó de al menos 22 heridos. De ellos, 12 fueron trasladados de urgencia a hospitales tras sufrir caídas, incluyendo caídas por escaleras, durante el sismo;

Tráfico ferroviario suspendido: El tráfico de trenes fue limitado temporalmente para garantizar la seguridad e inspeccionar las vías. El servicio se restableció tras las inspecciones, pero persisten retrasos significativos en los horarios;

Situación estable en la central nuclear de «Hamaoka»: Según un comunicado de «Chubu Electric Power», operador de la central nuclear de «Hamaoka» situada en la zona sísmica, no se registró ninguna emergencia ni anomalía en la planta, y los niveles de radiación son normales.

Actualmente, el gobierno japonés ha establecido un cuartel general especial para evaluar completamente las consecuencias del desastre natural y continuar con las labores de asistencia a los afectados.