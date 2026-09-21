Solo tres personas en el mundo pueden viajar al extranjero sin pasaporte. ¿Quiénes son?

Para la mayoría de las personas, el pasaporte es el documento esencial para viajar al extranjero. Sin embargo, solo hay tres personas en el mundo que, debido a su estatus, tienen derecho a viajar sin pasaporte: el rey del Reino Unido Carlos III, el emperador de Japón Naruhito y su esposa Masako. Este privilegio está relacionado con su estatus especial como jefes de Estado y monarcas.

Para el rey Carlos III del Reino Unido, no se requiere un pasaporte británico para viajar al extranjero. El sitio oficial de la familia real explica que los pasaportes británicos se emiten en nombre del monarca. Por lo tanto, el rey no necesita un pasaporte propio.

En lugar de un pasaporte ordinario, el monarca británico utiliza documentos especiales y procedimientos diplomáticos en sus viajes. La primera página del pasaporte británico contiene una solicitud oficial, en nombre del monarca, para permitir el paso libre del titular y brindarle ayuda y protección. Los demás miembros de la familia real sí viajan con pasaporte.

¿Por qué el emperador de Japón no tiene pasaporte?

El emperador de Japón Naruhito y su esposa Masako tienen un régimen similar, pero distinto. En 1971, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón decidió que no sería apropiado emitir pasaportes ordinarios al emperador y a la emperatriz, ni someterlos a los procesos de pasaporte y visa como a los ciudadanos comunes.

Por ello, cuando el emperador y la emperatriz viajan al extranjero, lo hacen basándose en un documento ministerial. El gobierno japonés informa con antelación a los países visitados sobre su llegada a través de canales diplomáticos.

Este privilegio no se aplica a todos los miembros de la familia imperial japonesa. Por ejemplo, otros miembros de alto rango de la familia imperial utilizan pasaportes diplomáticos.

¿En qué más se diferencia el estatus del emperador?

En Japón, el estatus especial del emperador frente a los ciudadanos comunes también se manifiesta en otros aspectos. Él no dirige directamente la política del país y, según la Constitución, es el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo.

Además, los miembros de la familia imperial japonesa no utilizan apellidos.

Así, el hecho de que Carlos III, Naruhito y Masako viajen sin pasaporte no es una simple excepción, sino un régimen especial vinculado a su estatus constitucional y estatal único.