Duerme en Japón y gana 14 000 dólares

En Japón se celebró una inusual competición en la que se podía ganar 2,22 millones de yenes, casi 14 000 dólares, simplemente durmiendo.

En la competición « Matt Race by Koala », organizada el 5 de octubre en Tokio, los participantes compitieron durmiendo durante 90 minutos. Equipados con dispositivos de seguimiento del sueño, descansaron sobre colchones.

Para determinar al ganador, no solo se tuvo en cuenta quién se dormía primero, sino también la profundidad y calidad del sueño, la rapidez para conciliarlo y la estabilidad del mismo. El concurso constó de tres etapas, con unos 20 participantes en cada una.

El participante bajo el seudónimo Suimii registró el mejor resultado y se llevó el gran premio. Dijo que planea gastar el dinero en gastos de mudanza y comprar una cama nueva, similar a una «cama de princesa».

Sin embargo, el objetivo de la competición no era solo repartir dinero. Con este evento inusual, los organizadores quisieron llamar la atención sobre el problema de la falta de sueño en Japón. Según datos de la OCDE, en 2021, Japón fue el país con la duración media de sueño más corta entre los 33 países miembros de la organización.