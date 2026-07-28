Los routers Starlink reciben una excepción para su importación a EE. UU.

SpaceX, la compañía propiedad de Elon Musk, ha logrado eludir las nuevas restricciones a la importación de equipos de red en EE. UU. Según Ixbt.com, la empresa obtuvo una excepción especial que le permite continuar fabricando y suministrando routers Starlink fuera del país. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. concedió a Starlink un permiso temporal válido hasta el 1 de febrero de 2028 para el uso de routers Wi-Fi importados. Esta excepción se otorgó por el plazo máximo posible de 18 meses y se aplica a los equipos cuya producción se encuentra actualmente establecida en Vietnam.

Excepción en medio de medidas de seguridad y nuevas restricciones

La prohibición de la administración estadounidense sobre la importación de ciertos routers se introdujo debido a preocupaciones relacionadas con la ciberseguridad. Dicha prohibición afecta principalmente a los modelos nuevos, permitiendo continuar con la producción en el extranjero de los dispositivos Starlink Router 3 y Router Mini actuales.

Sin embargo, en el futuro, durante el desarrollo de nuevos routers, se requerirá que las empresas inicien su producción directamente en el territorio de EE. UU. o bien obtengan un permiso independiente del regulador. En abril de este año, la Comisión Federal de Comunicaciones emitió una decisión importante que prohíbe la importación de todos los nuevos routers de consumo fabricados en el extranjero.

Planes futuros y capacidades de producción de SpaceX

La solicitud de esta excepción podría indicar que SpaceX está preparando equipos Starlink de nueva generación. Actualmente, la compañía trabaja activamente en una nueva antena compacta V5, así como en otros dispositivos, y está expandiendo la producción de terminales satelitales.

Según los datos, SpaceX cuenta con una gran planta en el estado de Texas con capacidad para producir más de 20 000 antenas Starlink por semana. A pesar de ello, algunas piezas de los equipos de red todavía se fabrican en países asiáticos, incluido Vietnam.

La perspectiva de trasladar completamente el proceso de producción a EE. UU. podría provocar un aumento de los costes en el futuro y, en consecuencia, un encarecimiento de los dispositivos para los usuarios. Por ahora, el permiso temporal otorgado brinda a la empresa la oportunidad de adaptar gradualmente la producción a las nuevas condiciones.