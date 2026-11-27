El multimillonario y empresario estadounidense Elon Musk y su corporación aeroespacial SpaceX han decidido regalar dos acciones ordinarias de la empresa a cada menor de edad en los Estados Unidos. El valor total de la iniciativa asciende a cerca de 18.400 millones de dólares. «Una de la empresa, una mía personalmente»

Al anunciar esta gran acción en su red social X (antes Twitter), Elon Musk aconsejó a los padres y jóvenes no apresurarse a vender los títulos:

«Cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX: una de la empresa y otra mía personalmente. Dados los enormes planes de SpaceX para la exploración espacial y el desarrollo de la inteligencia artificial, recomiendo no vender estas acciones»

, escribió el empresario.El político Oleg Saryov también reaccionó al suceso, destacando que

«SpaceX es una riqueza nacional estadounidense» . ¿Cómo y cuándo se llevará a cabo la distribución de acciones?

Según las condiciones de la iniciativa, la corporación SpaceX emitirá acciones ordinarias

de clase A y transferirá un título a cada cuenta de inversión infantil existente ( Trump Account). Elon Musk duplicará esta participación añadiendo una acción más de su paquete personal.Indicadores

Detalles y plazos Valor de una acción 127,44 $ (según el precio actual de mercado) Número de beneficiarios potenciales Aproximadamente 72 millones de niños (estimación de la Oficina del Censo de EE. UU.) Volumen total del regalo Cerca de 18.400 millones de dólares Fecha de transferencia de la parte de la empresa En diciembre de este año Fecha de la parte personal de Musk En junio de 2027 (tras finalizar el periodo de bloqueo obligatorio post-IPO) Condición principal Las acciones solo se transferirán a cuentas «activas» oficialmente confirmadas y activadas por los padres o tutores. ¿Qué es el programa Trump Accounts?

Las

Trump Accounts (cuentas 530A) son un programa de inversión pública con beneficios fiscales, lanzado por la administración de Donald Trump para formar capital inicial para jóvenes menores de 18 años. Según la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro de EE. UU.: Cerca de

70 millones de niños estadounidenses con número de seguridad social están registrados automáticamente; El volumen total de fondos atraídos a las cuentas por el Estado, familias y grandes mecenas ha superado los

9.000 millones de dólares; Anteriormente, la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell

, también contribuyó al proyecto donando más de 2 millones de acciones de la corporación. ¿Cómo cree que afectará a la educación financiera de las futuras generaciones el abrir cuentas de inversión desde la infancia y regalar acciones de grandes empresas tecnológicas? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta noticia inmediatamente con sus allegados que siguen las novedades de tecnología, negocios e inversión!

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