El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (U.S. Department of Justice) ha intervenido en una disputa legal relacionada con el centro de datos de la empresa xAI, propiedad del multimillonario Elon Musk, en el estado de Mississippi. El Departamento se ha puesto del lado de la empresa en el proceso judicial, subrayando que el funcionamiento del sistema de AI Grok es extremadamente importante para la seguridad nacional del país. Este caso muestra el papel de los intereses estatales en la lucha entre los gigantes tecnológicos y las normas ambientales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El conflicto surgió debido a que xAI utiliza turbinas de gas sin los permisos correspondientes en la instalación Colossus 2 en la ciudad de Southhaven. En una demanda presentada por la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), se alega que la infraestructura energética de la empresa está dañando el medio ambiente. Sin embargo, la intervención directa del gobierno ha cambiado completamente el rumbo de la situación.

Seguridad nacional y el chatbot Grok

Según la declaración del Departamento de Justicia, cualquier restricción impuesta a la infraestructura de xAI podría amenazar la seguridad nacional, económica y energética de EE. UU. El punto es que el modelo de AI Grok de la empresa es utilizado por el Departamento de Defensa de EE. UU. (Pentágono) en operaciones críticas llevadas a cabo en redes secretas y ultra secretas. Estos sistemas forman parte de un grupo limitado de modelos confiables para realizar tareas militares y de defensa.

Según datos del Southern Environmental Law Center, el número de turbinas de gas en el sitio Colossus 2 aumentó de 27 a 57 desde abril. Como resultado, la cantidad de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) a la atmósfera aumentó en un 111 %. Estas turbinas se utilizan como fuente adicional para proporcionar energía ininterrumpida a las capacidades de computación de alto rendimiento del centro de datos.

Este caso evidencia claramente la contradicción entre la carrera de la AI y la regulación ambiental en EE. UU. El Departamento de Justicia señaló en sus documentos que los sistemas de AI se utilizan en tareas estratégicas que están incluso por encima de las normas ambientales. Esto implica que empresas como xAI podrían recibir privilegios específicos para mantener la superioridad tecnológica.

Este caso también es digno de atención para los especialistas uzbekos. Ya que, a escala global, el desarrollo de la AI no requiere solo software, sino también enormes recursos energéticos e infraestructura. El gobierno de EE. UU., en el ejemplo de xAI, muestra su disposición a dejar las exigencias ambientales en segundo plano para preservar la soberanía tecnológica.

Actualmente, la instalación Colossus 2 es uno de los dos centros de datos más grandes de la empresa. El resultado del proceso judicial definirá no solo el futuro de xAI, sino también los límites legales de la cooperación entre el sector público y privado en toda la industria de la AI.