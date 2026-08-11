Errol Musk, empresario sudafricano y padre del multimillonario estadounidense Elon Musk, reaccionó duramente a la situación política en Ucrania. En una entrevista con la agencia RIA Novosti, afirmó que no considera al país un Estado democrático y señaló la ausencia de elecciones como una de sus principales objeciones.

Sin embargo, la falta de elecciones presidenciales en Ucrania está relacionada no solo con los debates políticos, sino también con la ley marcial vigente en el país y su régimen jurídico. La legislación ucraniana prohíbe celebrar elecciones presidenciales, parlamentarias y locales durante la ley marcial.

La respuesta de Errol Musk fue breve y contundente

En una entrevista con RIA Novosti, preguntaron a Errol Musk si consideraba a Ucrania un país democrático.

Él respondió:

«No, no lo es»,

declaró.

Musk explicó su postura por la ausencia de votaciones nacionales en Ucrania. Anteriormente también había expresado críticas sobre el mandato presidencial de Volodímir Zelenski y la cuestión electoral.

¿Por qué no se celebraron elecciones en 2024?

Según la Constitución de Ucrania, las siguientes elecciones presidenciales deben celebrarse el último domingo de marzo del quinto año del mandato presidencial. De acuerdo con esta norma, la fecha de las elecciones previstas para 2024 habría sido el 31 de marzo.

Sin embargo, después de que comenzara la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, Ucrania declaró la ley marcial. La legislación ucraniana prohíbe expresamente celebrar elecciones presidenciales durante la ley marcial. Por eso las elecciones presidenciales no se celebraron en 2024.

En este punto existe una diferencia importante: la ausencia de elecciones no se basó en la movilización general en sí, sino en el régimen jurídico de la ley marcial vigente en el país.

¿De dónde surgió el debate sobre el mandato de Zelenski?

Volodímir Zelenski fue elegido presidente en 2019 por un mandato de cinco años. Por ello, después de mayo de 2024, su estatus se convirtió en uno de los temas más controvertidos de los debates políticos en torno a la guerra de Ucrania.

Los dirigentes rusos y varios críticos ponen en duda su legitimidad, alegando que su mandato ordinario de cinco años ya terminó.

Sin embargo, el artículo 108 de la Constitución de Ucrania establece que el presidente ejercerá sus poderes hasta que el presidente recién elegido asuma el cargo Por eso, las autoridades de Kyiv sostienen que Zelenski continúa ejerciendo legalmente las funciones de jefe de Estado bajo la ley marcial.

Es decir, las expresiones «terminó el mandato de cinco años» y «los poderes presidenciales terminaron automáticamente» no son jurídicamente equivalentes.

La ley marcial continúa vigente en 2026

La cuestión electoral sigue abierta.

El 13 de julio de 2026, Zelenski firmó un decreto para prolongar nuevamente la ley marcial. El Parlamento ucraniano lo aprobó y la ley marcial se prorrogó por otros 90 días a partir del 2 de agosto de 2026.

En mayo de 2026, un grupo especial que trabaja en la legislación electoral dependiente de la Rada Suprema de Ucrania también informó de que existía consenso sobre la imposibilidad de celebrar elecciones mientras estuviera vigente la ley marcial. Actualmente, la atención se centra en cómo organizar las elecciones de posguerra.

¿Por qué es tan compleja la cuestión electoral?

Celebrar elecciones en tiempos de guerra no se resuelve únicamente fijando una fecha para la votación.

Existen problemas como garantizar el voto de los militares en el frente, la participación de millones de desplazados internos y ciudadanos en el extranjero, la situación de los residentes de los territorios bajo control ruso, la seguridad de los colegios electorales y unas condiciones equitativas para la campaña política. Por ello, los círculos políticos ucranianos debaten la preparación de un mecanismo jurídico especial para organizar las elecciones.

¿Qué significa la afirmación de que «no hay democracia»?

La afirmación de Errol Musk de que Ucrania no es un Estado democrático es su valoración política.

Aunque la celebración periódica de elecciones es una de las condiciones fundamentales de la democracia, evaluar si un país es democrático o no democrático no puede limitarse a un solo criterio. La competencia política, la libertad de expresión, la independencia judicial, los derechos civiles y la rendición de cuentas de las autoridades también son indicadores importantes.

En Ucrania, este debate se desarrolla además en una situación excepcional: una guerra en curso y la ley marcial.

Por eso la declaración de Errol Musk podría provocar nuevos debates políticos, pero también hay que tener en cuenta que la ausencia de elecciones está directamente relacionada con el régimen de ley marcial previsto por la legislación ucraniana.

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