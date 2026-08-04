Un simple queso habría provocado un coma de siete años

Una tragedia ocurrida en Italia ha demostrado una vez más la necesidad de prestar mayor atención a la seguridad alimentaria. Un niño que permaneció siete años en coma tras consumir queso elaborado con leche cruda ha fallecido. Los medios locales informaron del caso.

Según se informó, la tragedia ocurrió en 2017 en Coredo, una localidad de la provincia italiana de Trento. En aquel momento, el niño, que solo tenía cuatro años, Escherichia coli (bacteria intestinal) consumió queso elaborado con leche cruda contaminada por esta bacteria. Poco después de ingerir el producto, comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales y su estado empeoró rápidamente.

El niño fue trasladado de urgencia al hospital, donde se le realizó un examen médico completo. Las pruebas revelaron que padecía el síndrome urémico hemolítico. Los especialistasseñalaron que esta grave enfermedad podía dejar secuelas muy serias en el organismo. En particular, le provocó lesiones cerebrales, parálisis, pérdida de la visión y epilepsia grave.

Debido a las graves complicaciones de la enfermedad, el niño entró en coma y no volvió a despertar durante los siete años siguientes. Durante ese tiempo, los médicos aplicaron diversos tratamientos para salvarle la vida, pero no lograron recuperar su estado. Su padre, Giovanni Battista Maestri, comunicó públicamente su fallecimiento.

Este caso volvió a recordar la importancia de la calidad de los alimentos y de extremar las precauciones al consumir productos elaborados, especialmente, con leche cruda.