Accidente masivo con 86 vehículos en Bulgaria

La mañana del 10 de noviembre, ocurrieron dos graves accidentes de tráfico en la autopista « Trakia » de Bulgaria, cerca de la ciudad de Yambol. Los siniestros dejaron 12 muertos y decenas de heridos. Así lo informó el diario « 24 chasa », citando a la ministra de Salud del país, Katya Ivkova.

Según la ministra, 10 personas fallecieron en el lugar debido a las colisiones iniciales. Otras dos personas murieron en el hospital. Un total de 46 heridos fueron trasladados a centros médicos, varios de los cuales permanecen en cuidados intensivos.

El primer accidente ocurrió alrededor de las 7:10 hora local en dirección a la ciudad de Burgas. Poco después, varios vehículos chocaron en el carril contrario, en dirección a Sofía. En el momento del incidente, la zona presentaba oscuridad y una densa niebla.