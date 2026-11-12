Accidente masivo con 86 vehículos en Bulgaria
La mañana del 10 de noviembre, ocurrieron dos graves accidentes de tráfico en la autopista « Trakia » de Bulgaria, cerca de la ciudad de Yambol. Los siniestros dejaron 12 muertos y decenas de heridos. Así lo informó el diario « 24 chasa », citando a la ministra de Salud del país, Katya Ivkova.
Según la ministra, 10 personas fallecieron en el lugar debido a las colisiones iniciales. Otras dos personas murieron en el hospital. Un total de 46 heridos fueron trasladados a centros médicos, varios de los cuales permanecen en cuidados intensivos.
El primer accidente ocurrió alrededor de las 7:10 hora local en dirección a la ciudad de Burgas. Poco después, varios vehículos chocaron en el carril contrario, en dirección a Sofía. En el momento del incidente, la zona presentaba oscuridad y una densa niebla.
Según el diario « Sega », un total de 86 vehículos estuvieron involucrados en los dos accidentes, incluyendo automóviles, minibuses y camiones pesados.
Tras los choques, algunas personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos dañados. Los equipos de rescate tuvieron que retirar parte de las barreras de seguridad para llegar a las víctimas. Los servicios de emergencia de las regiones vecinas y el ejército participaron en las labores de rescate.
Debido al accidente, ambos sentidos de la autopista fueron cerrados. El tráfico fue desviado por rutas alternativas. Se prepararon aviones militares y gubernamentales para trasladar a los heridos graves a los hospitales de Sofía.
Según los datos preliminares, la causa del accidente pudo ser la reducción drástica de la visibilidad, la calzada mojada y una velocidad inadecuada para las condiciones meteorológicas. Actualmente se investigan las causas exactas de los accidentes.
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