Víctima de un parecido: un empresario iraní pierde clientes por su parecido con Netanyahu

Hoy en día, el poder de las redes sociales y los parecidos inesperados pueden afectar gravemente la vida cotidiana de las personas. En Irán, un empresario local que vende frutos secos y dulces está perdiendo a sus clientes debido a su gran parecido con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La difusión del vídeo y la reacción de los clientes

Un vídeo que muestra al empresario sentado tranquilamente en su tienda se volvió viral en las redes sociales. A partir de ahí, los usuarios y algunos clientes locales comenzaron a comparar su apariencia con la del líder israelí, mostrando una actitud negativa.

Como resultado, algunos clientes dejaron de comprar sus productos e incluso intentaron boicotear la tienda, instando a otros a no visitarla.