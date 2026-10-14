Un niño de 12 años que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su madre está en coma

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Un niño de 12 años que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su madre está en coma

En San Petersburgo, Rusia, un niño de 12 años, víctima de una grave agresión por parte de su madre, ha sido inducido a un coma artificial. Se informa que su estado es crítico.

Según la investigación, la mujer primero vertió ácido acético concentrado en la garganta de su hijo y también roció su rostro con la sustancia. Luego, intentó ahogarlo en un lago.

Sin embargo, el niño logró salir a la orilla y pedir ayuda a los transeúntes. Ellos llamaron a una ambulancia y el menor fue trasladado al hospital.

El 11 de octubre, un tribunal ordenó la detención preventiva de la mujer por dos meses, bajo sospecha de intento de asesinato. Se informó que el niño tiene una discapacidad. La familia también tiene dos hijas.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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