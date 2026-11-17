¿En qué ciudades del mundo la vida cotidiana genera más estrés y en cuáles la gente lleva una vida relativamente tranquila? La empresa «Remitly» estudió 170 ciudades y elaboró un ranking de las ciudades más estresantes y las más pacíficas.

Durante el estudio, se evaluaron cinco aspectos importantes que afectan la vida cotidiana en las ciudades: el tráfico, el costo de vida, la calidad de la atención médica, el índice de criminalidad y la contaminación del aire. Cada ciudad fue calificada en una escala de 10 puntos. Cuanto más alta es la puntuación, más estresantes se consideran las condiciones de vida en la ciudad.

Las ciudades más estresantes

La ciudad de Nueva York, en EE. UU., ocupa el primer lugar del ranking. Con 7,56 puntos, fue nombrada la ciudad más estresante del mundo. El segundo lugar lo ocupa Dublín, la capital de Irlanda, con 7,55 puntos. Ciudad de México completa el podio.

Manila, Londres, Milán, Turín, Atenas y Calcuta también se encuentran entre las ciudades con altos niveles de estrés.

El estudio señala que el tráfico en Dublín es un problema particular. Por ejemplo, recorrer 10 kilómetros en coche en la ciudad lleva una media de 32 minutos. A modo de comparación, el promedio en todas las ciudades estudiadas es de 21 minutos.

Las ciudades más tranquilas

En el extremo opuesto del ranking se encuentra la ciudad de Eindhoven, en los Países Bajos. Con 2,34 puntos, ha sido reconocida como la ciudad más tranquila del mundo. Los siguientes lugares los ocupan Utrecht, en los Países Bajos, y Canberra, la capital de Australia.

En el top 10 de las ciudades más tranquilas hay cuatro ciudades neerlandesas: Eindhoven, Utrecht, Groninga y Róterdam. Trondheim y Bergen en Noruega, así como Canberra y Brisbane en Australia, también están incluidas en esta lista.