Las ciudades más caras del mundo: ¿En qué lugar se encuentra Taskent en Asia Central?

El famoso Numbeo ha publicado su nuevo ranking mundial de las ciudades más caras para vivir. La capital de Uzbekistán, Taskent, figura en esta lista que incluye 549 grandes ciudades del mundo. Zamin.uz analizó los detalles del ranking y comparó el costo de vida en nuestra capital con otros países.

Taskent en el ranking mundial y asiático

Según los resultados del ranking, la ciudad de Taskent entre 549 ciudades ocupa el puesto 488 . Con una puntuación de 31,2 puntos, nuestra capital se sitúa en el puesto 74 entre las ciudades del continente asiático.

Asia Central: ¿cuál es la situación?

En la región de Asia Central, las ciudades de Kazajistán lideran en cuanto al costo de vida. Taskent ocupa el tercer lugar en la región con los siguientes indicadores:

Ciudades de la región Puesto en la región Puntuación obtenida Almatý (Kazajistán) 1er puesto 40,1 puntos Astaná (Kazajistán) 2do puesto 34,5 puntos Taskent (Uzbekistán) 3er puesto 31,2 puntos Dusambé (Tayikistán) 4to puesto 29,9 puntos Biskek (Kirguistán) 5to puesto 29,7 puntos

Las ciudades más caras y más baratas del mundo

Según el ranking, mientras que las regiones más caras del planeta se encuentran en Europa y el Caribe, las ciudades más asequibles se concentran en el continente asiático.

Ciudades más caras: Las ciudades suizas de Zúrich (123,4 puntos) y Basilea (111,9 puntos), así como la capital de las Islas Caimán, George Town , han sido reconocidas como los lugares más caros del mundo para vivir.

Ciudades más baratas: Más de una decena de ciudades de la India figuran entre las más baratas del mundo, con puntuaciones entre 17,3 y 18,8 puntos.

¿Cómo se calcula el ranking?

Criterio de comparación: Para establecer el índice, se tomó como base el costo de vida en Nueva York (EE. UU.), al cual se le asignaron 100 puntos . Cada punto por encima significa que el costo de vida es un 1% más caro que en Nueva York, y cada punto por debajo significa que es proporcionalmente más barato.

Por ejemplo, el costo de vida en Zúrich es un 23,4% más alto que en Nueva York. En Taskent, el costo de vida es un 68,6% más barato que en Nueva York.

Para elaborar este prestigioso índice, los expertos tuvieron en cuenta los siguientes factores principales: