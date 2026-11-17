Un insólito incidente ocurrido en la provincia de Sichuan, en China, ha dejado perplejos a los automovilistas. Una enorme roca se desprendió de la ladera de una montaña y cayó sobre un coche que estaba detenido en un embotellamiento. Afortunadamente, las personas dentro del vehículo salieron sin lesiones graves.

El suceso ocurrió el 14 de noviembre. Según se informa, mientras un sedán Peugeot 308 estaba detenido en la carretera debido al tráfico, una gran roca desprendida de la montaña impactó en su parte trasera. El fuerte golpe causó daños graves al automóvil.

El aspecto más notable del incidente es que el conductor logró reaccionar con rapidez ante la situación. Justo después de que la roca cayera sobre el coche, pisó el acelerador, se pasó a otro carril y se alejó del lugar de los hechos.

Además, unos segundos antes de la caída de la roca, una mujer se encontraba frente al vehículo. Al percibir el peligro a tiempo, logró huir a un lugar seguro antes de que el enorme pedrusco se precipitara.

Se informa que ninguno de los ocupantes del automóvil resultó herido como consecuencia del incidente. Una diferencia de pocos segundos y la rápida maniobra del conductor probablemente evitaron una gran tragedia.