En la India, los médicos se enfrentaron a un caso médico inusual. Narendra Kumar, de 8 años, sufría desde hacía mucho tiempo fuertes dolores abdominales, vómitos y una pérdida de peso inexplicable. Durante los exámenes, se detectó en su cavidad abdominal una masa de tejido inusual que pesaba 2,5 kilogramos y contenía huesos, cabello y dientes.

Según los médicos, esta masa estaba conectada al cuerpo del niño a través de una estructura similar a un cordón umbilical y se había estado desarrollando desde su nacimiento. Tras los exámenes médicos, se le diagnosticó «fetus in fetu», es decir, «feto en feto».

Esta es una condición congénita extremadamente rara en la medicina. Este fenómeno, que ocurre aproximadamente en uno de cada 500 000 nacimientos, está relacionado con el desarrollo de embriones gemelos en la etapa inicial del embarazo. En este caso, uno de los embriones queda atrapado dentro del cuerpo del otro y continúa desarrollándose allí.

Esta condición puede pasar desapercibida durante mucho tiempo. Sin embargo, el aumento de la masa interna ejerce presión sobre los órganos circundantes, provocando dolor, vómitos y otros síntomas.

Narendra tampoco sabía desde hacía mucho tiempo que tenía tal estructura en su cuerpo. Los médicos lograron extirpar con éxito la masa identificada mediante cirugía. Tras la operación, se informó que el estado del niño mejoró y que se recuperó.

Este raro caso médico demuestra una vez más lo sorprendentes que siguen siendo para los científicos y médicos los complejos procesos relacionados con el desarrollo del cuerpo humano.