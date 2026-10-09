Análisis de 1000 ciudades en el mundo: ¿Qué ciudad ocupa el 1er lugar en calidad de vida?

La plataforma de análisis internacional Visual Capitalist ha publicado los resultados de un estudio exhaustivo que abarca 1000 grandes ciudades del mundo. Este informe global evaluó la calidad de vida en las ciudades basándose en criterios complejos como el ingreso per cápita, la desigualdad de ingresos, los costos de vivienda, la esperanza de vida, la situación criminal y el acceso a espacios culturales y recreativos.

Según los resultados del ranking, la capital australiana, Canberra fue nombrada la mejor ciudad del planeta en cuanto a calidad de vida, mientras que los centros europeos ocuparon casi por completo los primeros puestos.

¿Por qué Canberra es líder? La fórmula del éxito

Los siguientes factores fueron la base para que la capital australiana tomara la delantera entre 1000 ciudades:

Salarios altos y pequeñas diferencias: El nivel salarial en la ciudad es alto y la desigualdad de ingresos entre los estratos de la población es relativamente muy pequeña;

Estabilidad del sector público: La capital cuenta con una mayoría de empleos garantizados y bien remunerados en instituciones públicas;

Salud y cultura: La esperanza de vida de los habitantes de la ciudad es muy alta, y también lidera en cuanto al número de lugares de ocio y cultura por habitante.

Sin embargo, los analistas destacan una diferencia importante: aunque Canberra ocupa el 1er lugar en calidad de vida, en el ranking general del Global Cities Index ocupa la 45ª posición .

Hegemonía europea y récord alemán

Las ciudades europeas demostraron una superioridad absoluta en los primeros puestos:

Líderes del norte y centro de Europa: Bergen y Oslo en Noruega, Grenoble en Francia y Berna en Suiza fueron reconocidas como las zonas más cómodas;

Cinco ciudades de Alemania: Dresde, Berlín, Múnich, Stuttgart y Friburgo de Brisgovia entraron en la lista de las 21 primeras; Éxito de Suiza e Italia:

Las ciudades suizas de Berna, Basilea y Zúrich entraron en el top 20, mientras que las ciudades italianas de Venecia, Padua y Génova entraron en el top 30; El lugar de Moscú:

La capital rusa ocupó la 180ª posición en el ranking mundial de calidad de vida. Fuera del continente europeo, Canberra y Sídney en Australia, San José y Seattle en EE. UU., Hsinchu y Taipéi en Taiwán, así como Singapur, registraron resultados altos.

Gigantes fuera del top 30: El problema de la vivienda

Algunas ciudades famosas, consideradas por muchos como las más atractivas para vivir, ni siquiera pudieron entrar en los treinta primeros puestos del ranking. La razón principal fue el costo excesivo de los bienes raíces:

El declive de Copenhague:

Aunque la capital danesa es la 1ª del mundo en calidad de gobernanza y la 18ª en el ranking general, en calidad de vida cayó a la 160ª posición . Según el análisis de Oxford Economics, la escasez de oferta de vivienda y los precios excesivamente altos redujeron drásticamente los indicadores de la ciudad; La caída de Vancouver:

Aunque la ciudad canadiense de Vancouver ocupa el puesto 24 en el índice general, en calidad de vida descendió a la 215ª posición . La infraestructura de ocio desarrollada y la alta esperanza de vida no pudieron compensar la presión de los altos costos en el mercado inmobiliario. Este estudio global demuestra que, en el mundo moderno, solo las altas tecnologías o la naturaleza hermosa no pueden garantizar una vida feliz a los habitantes de una ciudad: la vivienda asequible y la distribución justa de los ingresos se están convirtiendo en la condición decisiva para el bienestar humano.

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