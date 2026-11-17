En la provincia turca de Antalya, dos individuos enmascarados atacaron a un conductor que estaba sentado en su coche y dispararon contra su vehículo. Los sospechosos, que huyeron tras el incidente, fueron identificados mediante el análisis de 72 horas de grabaciones de videovigilancia. Resultaron ser ciudadanos uzbekos, según informó el diario «Antalya Ekspres».

Se ha informado que el suceso ocurrió en el barrio de Ilja, en el distrito de Manavgat. Un hombre identificado como A.E.K. había detenido su coche en el arcén de la carretera en la zona de Zeytinlik para hacer una llamada telefónica. En ese momento, dos individuos en motocicleta, con los rostros cubiertos, se acercaron a él y le exigieron que bajara del vehículo.

El conductor, sospechando de ellos, intentó marcharse del lugar dando marcha atrás sin salir del coche. Sin embargo, los atacantes dispararon contra su vehículo y huyeron de la escena. Posteriormente, la víctima alertó al servicio de emergencias 112.

La gendarmería ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el caso. Durante el proceso, se analizaron 72 horas de imágenes de cámaras de vigilancia instaladas en 30 viviendas y establecimientos comerciales.

Como resultado, los sospechosos fueron identificados como los ciudadanos uzbekos Kamronbek Abdurasulov y Ero‘l Kamol Pusat. Fueron detenidos y acusados de amenazar la seguridad pública, causar daños a la propiedad, intento de lesiones intencionadas con arma y otros delitos.

Por decisión judicial, ambos sospechosos fueron puestos en prisión preventiva y trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Manavgat.

El ataque fue registrado por cámaras de vigilancia. Las imágenes muestran a los dos individuos en motocicleta regresando hacia el coche, disparando contra el vehículo mientras el conductor intentaba escapar, y luego huyendo del lugar.