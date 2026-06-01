Una disputa por deudas termina en sangre: un grupo de personas golpea a un joven de 21 años

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Una disputa por deudas termina en sangre: un grupo de personas golpea a un joven de 21 años

Un conflicto en la ciudad de Namangan provocado por un problema de deudas ha llamado la atención del público. Se ha informado que un grupo de personas golpeó a un joven de 21 años, causándole lesiones corporales.

El incidente ocurrió el 31 de mayo en el barrio de Dashtbog. Según información preliminar, surgió una disputa sobre una deuda entre varios ciudadanos residentes en el distrito de Yangi Namangan y la víctima.

La discusión se intensificó y, como resultado, varias personas ejercieron violencia contra el joven. La víctima sufrió lesiones corporales leves.

Las fuerzas del orden han identificado a los participantes en el incidente y se ha iniciado un caso penal conforme a los procedimientos establecidos.

Se ha informado que se ha abierto un caso contra los sospechosos bajo el artículo del Código Penal relacionado con el vandalismo, y actualmente continúan las investigaciones preliminares.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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