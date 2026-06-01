Científicos revelan el misterio de las señales de radio ultralargas provenientes del espacio

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Científicos revelan el misterio de las señales de radio ultralargas provenientes del espacio

Científicos australianos han explicado por primera vez la naturaleza de raras ráfagas de radio ultralargas que duran desde varias decenas de minutos hasta varias horas. Anteriormente, el origen de tales señales se asociaba con estrellas de neutrones, pero una nueva investigación muestra que la fuente es un sistema binario compuesto por una enana blanca y una enana roja. Así lo informa Ixbt.com .

Las observaciones se realizaron utilizando el radiotelescopio ASKAP en Australia. En el centro del estudio estuvo el objeto ASKAP J1745 5051, que se convirtió en la primera fuente confirmada de señales LPT (transitorios de largo período). Para confirmar sus hallazgos, los astrónomos también utilizaron datos de telescopios de rayos X orbitales, incluido Spektr-RG.

Según los investigadores, en dicho sistema, una enana blanca atrae gradualmente materia de una enana roja. Esta interacción provoca ráfagas complejas y prolongadas de ondas de radio y radiación de rayos X. La señal tiene una estructura variable, que difiere fundamentalmente de las ráfagas de radio cortas típicas.

Este descubrimiento es importante no solo para comprender la naturaleza de las señales, sino también para estudiar la materia en campos magnéticos y gravitacionales extremos que no pueden replicarse en la Tierra. Dichos sistemas actúan como laboratorios naturales únicos en el universo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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