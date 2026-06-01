DuckDuckGo facilita el acceso a su buscador sin IA

A medida que crece el flujo de usuarios, el buscador alternativo DuckDuckGo ha introducido nuevas opciones para quienes tienen sentimientos contrarios a la IA. La empresa lanzó extensiones dedicadas para los navegadores Chrome y Firefox. Con estas extensiones, los usuarios pueden establecer noai.duckduckgo.com como su buscador predeterminado. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Cuando el nuevo sistema está activado, los usuarios son redirigidos a una página libre de respuestas generadas por IA, sugerencias de chatbots e imágenes artificiales en los resultados de búsqueda. Los representantes de DuckDuckGo afirmaron que este paso se dio para ofrecer comodidad a quienes prefieren la búsqueda tradicional, después de que Google anunciara que cambiaría su buscador a un formato totalmente basado en IA.

Según las estadísticas, las visitas a DuckDuckGo han aumentado drásticamente desde que Google anunció sus cambios. En concreto, las visitas semanales a la página de búsqueda sin IA aumentaron un 30%, y las instalaciones de la aplicación en EE. UU. crecieron un 18,1%. Los usuarios buscan el formato clásico de "10 enlaces azules" en lugar de la función AI Overviews que ofrece Google.

Cabe señalar que DuckDuckGo no está totalmente en contra de las tecnologías de IA. La empresa sigue ofreciendo su propio chatbot de IA y suscripciones de pago que permiten acceder a diversos modelos de redes neuronales. Sin embargo, la empresa pretende ofrecer a los usuarios una opción y el derecho a ver los resultados de búsqueda sin intervenciones artificiales.

En un futuro próximo, DuckDuckGo también actualizará sus extensiones Privacy Essentials para los navegadores Edge y Opera. Esta actualización permitirá a los usuarios gestionar los ajustes de IA con mayor precisión. Por ahora, estos ajustes se conservan automáticamente para los usuarios del navegador DuckDuckGo.