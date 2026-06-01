Sony presenta el mando FlexStrike y un monitor de juego especial

Sony ha revelado detalles sobre sus nuevos accesorios de juego: el mando inalámbrico FlexStrike diseñado para juegos de lucha, un monitor de juego de 27 pulgadas y los altavoces inalámbricos Pulse Elevate. Esta información fue confirmada oficialmente en el PlayStation Blog antes de la esperada presentación del State of Play. Así lo informa Ixbt.com .

Desarrollado para usuarios de PlayStation 5 y PC, el mando FlexStrike saldrá a la venta el 6 de agosto de 2026. Esta fecha no fue elegida al azar: coincide con el lanzamiento de Marvel Tokon: Fighting Souls. El dispositivo cuenta con una batería integrada y un estuche especial, con un precio de 200 dólares. Cabe destacar que la compatibilidad total con PC se proporcionará mediante una actualización de software gradual.

La siguiente novedad es un monitor de juego de 27 pulgadas con un gancho retráctil para cargar el mando DualSense. El monitor está equipado con una matriz IPS con resolución QHD (2560×1440). Es compatible con la tecnología VRR y funciona a 120 Hz en consolas PS5 y PS5 Pro, y hasta 240 Hz en PC compatibles. El dispositivo saldrá a la venta el 27 de agosto por 350 dólares.

Sony también presentó los altavoces inalámbricos Pulse Elevate. Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento de este accesorio, se espera que llegue al mercado antes de fin de año. Todos los nuevos dispositivos tienen como objetivo ampliar aún más el ecosistema de PlayStation y aumentar la comodidad para los jugadores.