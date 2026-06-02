El acceso a Internet en Rusia se mantendrá incluso durante las restricciones

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El acceso a Internet en Rusia se mantendrá incluso durante las restricciones

El presidente ruso Vladímir Putin ha ordenado al gobierno y al Servicio Federal de Seguridad (FSB) garantizar un acceso estable e ininterrumpido a Internet para los ciudadanos. Se enfatiza que esta directiva debe ser efectiva incluso durante los períodos en que se impongan restricciones de red. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Según un documento publicado en el sitio web del Kremlin, el enfoque principal estará en la operación de servicios digitales críticos. En primer lugar, se debe garantizar la integridad de los sistemas de salud, el portal de servicios públicos y la infraestructura financiera, incluidos los sistemas de pago.

Estos servicios deben mantener su capacidad operativa independientemente de cualquier medida restrictiva aplicada. Estas medidas se consideran parte de una estrategia destinada a preservar la estabilidad de la economía digital y el sector social.

La ejecución de la orden ha sido asignada al Primer Ministro Mijaíl Mishustin y al director del FSB Aleksandr Bórtnikov. Los responsables deben presentar un informe sobre el trabajo realizado antes del 1 de julio de este año.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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