Batería de 8000 mAh e IP65: presentado el smartphone económico Realme P4R 5G

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Batería de 8000 mAh e IP65: presentado el smartphone económico Realme P4R 5G

Realme ha presentado oficialmente su nuevo smartphone Realme P4R 5G. Aunque el dispositivo pertenece al segmento de precio económico, destaca por su alta autonomía y su robusta protección. Así lo informa Ixbt.com informa .

El smartphone está equipado con una pantalla IPS de 6,8 pulgadas, que admite resolución HD+ y una tasa de refresco de 144 Hz. El brillo máximo de la pantalla alcanza los 1200 nits, lo que permite una lectura cómoda incluso en días soleados. El chipset MediaTek Dimensity 6300 es el responsable del rendimiento del dispositivo.

La característica principal del nuevo modelo es su enorme batería de 8000 mAh. El smartphone cuenta con tecnología de carga rápida de 45W. Además, el cuerpo del dispositivo está protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua según el estándar IP65. En cuanto a la cámara, se ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles y una cámara selfie de 8 megapíxeles.

El Realme P4R 5G sale a la venta en tres configuraciones de memoria: 4/128 GB, 6/128 GB y 6/256 GB. El precio del modelo base comienza en 200 dólares, pero se aplica un descuento de 20 dólares a todas las versiones durante la fase inicial de ventas. El smartphone está equipado con un escáner de huellas dactilares lateral, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 y un puerto USB-C.

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Abror Shuhratov
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