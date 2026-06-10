ASML, el mayor fabricante mundial de equipos de litografía, se ha opuesto a la idea de la Unión Europea de intervenir activamente en la cadena de suministro de semiconductores. La dirección de la empresa subrayó que la independencia industrial no puede lograrse sin una base de producción local desarrollada, algo de lo que la región aún carece. Así lo informa Ixbt.com informa .

El CEO de ASML, Christophe Fouquet, señaló que la mayor parte del negocio de la empresa se concentra en Asia. Según él, casi el 80% de los ingresos de ASML provienen de clientes asiáticos, mientras que los clientes europeos representan solo el 1% de la cuota total. Esta cifra refleja la estructura real de la industria global.

Fouquet destacó que las iniciativas de la UE para reforzar el control deben tener en cuenta las limitaciones regionales existentes. En su opinión, cualquier intento de «soberanización» sin un crecimiento significativo de la producción local podría ser contraproducente, provocando una disminución de la competitividad y la salida de empresas tecnológicas de Europa.

Los funcionarios de la UE habían propuesto recientemente endurecer las normas de suministro de chips, expresando su intención de obtener el derecho a intervenir en los procesos logísticos en situaciones de emergencia. Mientras tanto, Elon Musk también se expresó positivamente sobre ASML, calificándola como la empresa más grande y respetada de Europa.

Como recordatorio, ASML se había convertido en la empresa más valiosa de la historia europea. Además, el presidente del consejo de administración de TSMC desmintió los rumores de que la empresa no quisiera invertir en equipos de litografía de próxima generación debido a su enfoque conservador.