Veteranos de Datadog lanzan la startup de codificación IA Niteshift

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Veteranos de Datadog lanzan la startup de codificación IA Niteshift

Niteshift, una startup fundada por antiguos ingenieros de Datadog, ha recaudado 7 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Greylock. A pesar de su tamaño modesto para los estándares de la IA, el proyecto ya ha atraído a inversores influyentes como Reid Hoffman, Olivier Pomel y Alexis Lê-Quôc. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Fundada por Sajid Mehmood y Conor Branagan, la empresa entra en el altamente competitivo mercado de agentes de codificación IA con un enfoque fresco. Su pregunta central es: ¿por qué las empresas deberían confiar su activo más sensible, su código fuente, directamente a creadores de modelos como OpenAI o Anthropic? Estos gigantes están desplazando constantemente a las startups más pequeñas mediante el lanzamiento de nuevas aplicaciones.

El CEO de Niteshift, Sajid Mehmood, compara esta situación con los primeros días de Datadog. En aquel entonces, muchas empresas de comercio electrónico no querían utilizar la plataforma Amazon Web Services porque Amazon era su principal competidor en el mercado minorista. Hoy en día, empresas como Anthropic y OpenAI también están entrando en mercados de software vertical como el derecho, la salud y las finanzas.

La estrategia de Niteshift permite a las empresas desacoplar los modelos de codificación de otras infraestructuras. Esto garantiza que el código generado por IA sea verificado y mantenido correctamente. La startup no pretende reemplazar completamente herramientas como Claude Code o Codex, sino reducir la dependencia de ellas.

La plataforma en la nube de Niteshift realiza un enrutamiento entre GPT y otros modelos de código abierto según las necesidades del proyecto. Este enfoque permite a las empresas utilizar los mejores modelos sin el riesgo de ser absorbidas por los gigantes tecnológicos.

NiteshiftInteligencia ArtificialDatadogStartupOpenAI
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Nodirbek Razzokov
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