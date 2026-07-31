El camino hacia Irán termina en tragedia: encuentran 14 cadáveres en el desierto

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El camino hacia Irán termina en tragedia: encuentran 14 cadáveres en el desierto

Los cadáveres de 14 hombres que intentaban cruzar ilegalmente a Irán fueron encontrados en una zona desértica de la provincia de Nimruz, en Afganistán. Así lo informó Abdulmutavakkil Tavhidiy, portavoz de la administración provincial.

Según sus declaraciones, los fallecidos utilizaron rutas de contrabando con el fin de ingresar clandestinamente a territorio iraní. Sin embargo, se perdieron en el desierto y fallecieron a consecuencia del calor extremo y la deshidratación.

Las autoridades señalaron que este no es el primer incidente de este tipo registrado en los últimos días. Una semana antes, los cuerpos de otros cinco ciudadanos afganos ya habían sido encontrados en los desiertos de Nimruz. De este modo, en poco tiempo el número de víctimas en esta ruta ha llegado a 19.

Habitantes locales afirman que la mayoría de los fallecidos decidieron marchar a Irán en busca de trabajo debido a las dificultades económicas y el desempleo. Intentaron cruzar la frontera con la ayuda de redes ilegales dedicadas al tráfico de personas.

La provincia de Nimruz, situada en el suroeste de Afganistán, es considerada una de las rutas más utilizadas para la migración ilegal hacia Irán y Pakistán. Aunque el gobierno actual prohíbe el cruce fronterizo ilegal por esta vía, algunos ciudadanos continúan emprendiendo este peligroso viaje debido a problemas económicos.

Los especialistas destacan que esta tragedia demuestra una vez más las graves consecuencias de la migración ilegal y hacen un llamado a la población para que evite estas rutas peligrosas.

IránAfganistánNimrozPakistánAbdulmutawakkil Tawhidi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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