China prueba con éxito la primera turbina de megavatios del mundo que funciona con helio puro

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China prueba con éxito la primera turbina de megavatios del mundo que funciona con helio puro

Ingenieros chinos han logrado por primera vez en la historia generar electricidad utilizando una turbina de megavatios que opera exclusivamente con helio puro. Según Ixbt.com, este equipo de prueba fue desarrollado por CNNC Huaxing, una empresa de la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC), lo cual representa un paso importante en la energía nuclear. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este logro se considera un gran avance hacia la creación de reactores nucleares enfriados por gas a alta temperatura de nueva generación. Los expertos destacan que este es el primer lanzamiento exitoso en China de una turbina de clase megavatios donde el helio se utiliza como el principal fluido de trabajo.

Características principales de la tecnología

A diferencia de las centrales eléctricas tradicionales, aquí las turbinas no se mueven con vapor de agua ni operan en un ciclo de gas abierto. El nuevo dispositivo utiliza un ciclo cerrado: el helio circula continuamente dentro de un circuito totalmente hermético y no abandona el sistema.

Este enfoque permite reducir significativamente la pérdida de calor, mantener una presión estable y aumentar la eficiencia general del dispositivo. La elección del helio no es casualidad, ya que este gas es inerte y no reacciona con los materiales de construcción incluso a altas temperaturas.

Soluciones de ingeniería complejas

Uno de los desafíos más complejos para los ingenieros fue garantizar la hermeticidad absoluta del sistema. Debido a que los átomos de helio son extremadamente pequeños, pueden filtrarse a través de los defectos y microfisuras más pequeños, por lo que todas las tuberías y conexiones deben soportar la presión más alta.

Además, los desarrolladores tuvieron que lograr una precisión micrométrica al instalar la turbina de alta velocidad. Esto se debe a que incluso las desviaciones mínimas podrían causar vibraciones y romper la hermeticidad del circuito.

Según las declaraciones de los representantes de CNNC, las pruebas exitosas proporcionaron datos valiosos para el diseño de reactores de gas a alta temperatura, una de las áreas más prometedoras de la energía atómica a pequeña escala.

ChinaEnergíaHelioCNNCTecnología
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Abror Shuhratov
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