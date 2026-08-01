Qué resultados mostró la Radeon RX 9050 en las primeras pruebas

Los primeros resultados de las pruebas de la recientemente presentada tarjeta gráfica AMD Radeon RX 9050 se han publicado en Internet, y este gadget ha registrado uno de los resultados más inesperados del mercado. Según ixbt.com, la versión probada con 8 GB de memoria se convirtió en la tarjeta gráfica más débil de la nueva generación, quedando significativamente rezagada incluso respecto a su principal competidor. Así lo informa Ixbt.com informa .

Cabe recordar que la variante de 4 GB de este modelo no se venderá por separado en el comercio minorista, sino que se entregará a los compradores únicamente como parte de PCs premontados. Por esta razón, las capacidades de la versión de 8 GB, que se puede adquirir de forma independiente, están en el centro de atención de expertos y usuarios.

Resultados de las pruebas y nivel de rendimiento

Las pruebas realizadas demostraron que la nueva tarjeta gráfica mostró un resultado un 18 % más débil en promedio que su principal competidor, el modelo GeForce RTX 5050 , en el programa 3DMark. La diferencia en los juegos es aún más notable, alcanzando aproximadamente el 30 %.

Como excepción, aunque se observó una situación ligeramente diferente en el juego DOOM The Dark Ages a resoluciones superiores a Full HD, los expertos lo atribuyen a las características técnicas específicas de este título. Si restamos el 30 % de las cifras de la GeForce RTX 5050, el resultado final se corresponde con el nivel de una GeForce RTX 2060.

Posición en el mercado y consumo de energía

Según los análisis, el modelo Radeon RX 9050 resultó ser más débil que cualquier tarjeta gráfica dedicada disponible en el comercio minorista de la generación anterior, tanto de la familia Radeon RX 7000 como de la GeForce RTX 40. Sin embargo, cabe destacar que funciona un poco más rápido que la GeForce RTX 3050.

A pesar de esto, el hecho de que los precios minoristas de los productos de AMD y su competidor estén casi al mismo nivel puede plantear dudas a los usuarios. Como principal ventaja del nuevo dispositivo cabe mencionar su consumo energético mínimo: la tarjeta gráfica consume menos de 75 W. Esto permite a los fabricantes lanzar versiones sin conector de alimentación adicional o incluso con un sistema de refrigeración pasiva.