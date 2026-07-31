Trump: Tanto Putin como Zelenski tendrán que hacer concesiones para poner fin a la guerra en Ucrania

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Trump: Tanto Putin como Zelenski tendrán que hacer concesiones para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, заявил que los líderes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, desean llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto entre ambos países. Sin embargo, el jefe de la Casa Blanca señaló que lograr este objetivo requerirá inevitables concesiones de ambas partes.

Trump hizo esta declaración el 31 de julio durante una reunión del Gabinete en la residencia presidencial de Camp David (Maryland). En su opinión, ambos líderes son en realidad "partidarios de alcanzar un acuerdo", aunque existen ciertos obstáculos en la cuestión del compromiso.

"Creo que tanto Zelenski como Putin quieren llegar a un acuerdo. Ninguno de los dos quiere ceder, pero ambos tendrán que ceder un poco", dijo el presidente de EE. UU. en su declaración. Asimismo, indicó que ninguna de las partes desea hacer concesiones al principio, pero entienden que al final será necesario.

Esta declaración de Trump reafirma las posturas anteriores de Estados Unidos orientadas a poner fin rápidamente al conflicto en Ucrania y demuestra que Washington otorga gran importancia al proceso de negociación.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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