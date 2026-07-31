Apple registra ingresos récord, pero el precio de las acciones cae en picado

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Apple registra ingresos récord, pero el precio de las acciones cae en picado

Apple ha publicado sus resultados financieros del tercer trimestre finalizado el 27 de junio de 2026. Según ixbt.com, aunque este periodo registró resultados récord absolutos en términos de ingresos totales y beneficios por acción, tras la publicación del informe los títulos del gigante tecnológico se desplomaron un 10 %, informa Ixbt.com informa .

Al cierre del trimestre, los ingresos totales de la compañía se situaron en 109.400 millones de dólares. Esto representa un incremento del 16 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, los cambios financieros positivos se reflejaron claramente en los volúmenes de beneficio operativo y neto.

Tasas de crecimiento de los indicadores financieros

Durante el periodo del informe, el beneficio operativo de Apple aumentó drásticamente, pasando de 28.200 millones de dólares del año pasado a 35.700 millones de dólares. El importe del beneficio neto también creció de 23.400 millones a 29.800 millones de dólares. Estos resultados financieros superaron todas las previsiones de los expertos del mercado y se registraron como cifras muy elevadas.

Sin embargo, a pesar de la magnificencia de los indicadores financieros, las previsiones ofrecidas a los inversores y accionistas para el mes en curso no fueron muy bien recibidas. Precisamente este factor provocó la fuerte caída en el valor de los títulos.

Resultados por línea de productos

Las ventas de smartphones iPhone, la principal fuente de ingresos de la compañía, crecieron casi una cuarta parte hasta alcanzar los 55.300 millones de dólares. Las ventas de ordenadores Mac también experimentaron una expansión significativa, subiendo de 8.000 millones a 10.400 millones de dólares.

Se destaca que las ventas de electrónica ponible y para el hogar, así como de diversos accesorios, mostraron un crecimiento algo menor, pasando de 7.400 millones a 7.900 millones de dólares. Los servicios digitales aportaron a la compañía 30.700 millones de dólares en ingresos (el año pasado esta cifra fue de 27.400 millones de dólares).

Junto con el trasfondo general positivo, también se observaron descensos en algunas áreas. En particular, las ventas de tabletas iPad se contrajeron desde los 6.600 millones de dólares del año pasado hasta los 6.200 millones de dólares.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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